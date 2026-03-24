Volkswagen отозвал почти 100 тыс электромобилей из-за угрозы возгорания

Автомобильный концерт Volkswagen и Cupra, которая является дочерней компанией автопроизводителя SEAT, входящего в состав Volkswagen Group, отзывают свыше 94 тысяч электромобилей по всему миру из-за угрозы возгорания. Об этом говорится в базе Федерального управления автомобильного транспорта ФРГ.

Уточняется, что модули в аккумуляторной батарее могут привести не только к снижению запаса хода, но и к возгоранию. Пока неизвестно об инцидентах, в результате которых из-за этой проблемы пострадали бы люди.

На ремонт отзываются модели Volkswagen D.3, ID.4, ID.5 и ID.Buzz, произведенные с 24 июня 2023 по 23 августа 2024 года. Cupra, в свою очередь, отзывает машины модели Born, созданные в период с 7 февраля 2022 по 21 апреля 2024 года. Таким образом, отзывная кампания коснется почти 75 тысяч электромобилей Volkswagen и около 19 тысяч Cupra.

