Автопроизводитель Foton отозвал почти 4 тыс грузовиков Aumark M4L в России

Фото: gts-foton.ru

Китайский автопроизводитель Foton отзывает 3 934 грузовика на шасси Aumark M4L, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что это касается 3 488 машин, реализованных в период с 2022 по 2025 год, а также 446 грузовиков, изготовленных с 2022 по 2024 год, но еще не реализованных в РФ.

Отзывная программа необходима для устранения документарных нарушений – максимальная мощность на табличке изготовителя двигателя не соответствует максимальной мощности в документации. Поэтому на всех грузовиках планируется заменить соответствующую табличку.



Ранее автокомпания Chery заявила об отзыве 2 577 автомобилей модели Omoda C7. Отзыву подлежат 672 авто, проданных с апреля по август 2025 года, а также еще 1 905 машин со склада. Причиной отзывной кампании названы возможные проблемы с подушкой безопасности.

По данным Росстандарта, в случае ДТП пластиковая накладка рулевого колеса может отсоединиться от корпуса, что влияет на раскрытие подушки и может привести к травмам. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно.

