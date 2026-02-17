Форма поиска по сайту

17 февраля, 12:49

Политика
АзерТАдж: экс-глава правительства НКР Варданян приговорен к 20 годам тюрьмы

Экс-глава правительства НКР Варданян приговорен к 20 годам тюрьмы

Фото: ТАСС/ЕРА/STR

Экс-глава правительства (госминистра) бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубен Варданян приговорен Бакинским военным судом к 20 годам лишения свободы, сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

Ему инкриминировали преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование террористической деятельности, а также незаконное пересечение границы Азербайджана, добавило агентство.

Варданян был задержан в сентябре 2023 года при попытке выехать из НКР в Армению. Сначала суд арестовал его, а затем предъявил обвинение.

Процесс по делу Варданяна начался в январе 2025 года. Уточнялось, что в преступлениях против мира и человечества, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях также обвиняются Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян.

В декабре 2025 года сторона обвинения запросила для экс-главы правительства пожизненное заключение.

