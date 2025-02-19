Экс-министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил голодовку

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Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян объявил в качестве протеста голодовку из-за грубых нарушений норм международного и азербайджанского процессуального права во время суда. Это следует из его телеграм-канала.

Он назвал судебный процесс "политическим шоу", в ходе которого его права на справедливое разбирательство игнорируются. Варданян рассказал, что на протяжении всего месяца вместе со своим адвокатом пытался добиться объективного рассмотрения дел в суде.

"Однако с самого начала было ясно, что дело направлено против меня лишь по той причине, что я воспользовался своим правом на свободу слова и политическое участие, чтобы защитить армянское – христианское население Арцаха", – указал экс-госминистр НКР.

По его словам, одним из нарушений является то, что дело рассматривается не в гражданском суде, а в военном трибунале. Кроме того, ему не предоставили доступ к материалам дела, которые составлены на азербайджанском языке в 422 томах. На изучение ему отвели лишь 21 рабочий день. При этом он также указал, что информация была засекречена под маркером гостайна.

Варданян обратил внимание, что обвинительное заключение не является официальным документом, поскольку оно не было подписано обвинителями. Более того, он обнаружил, что в переводе этого материала были допущены ошибки, не позволяющие выяснить суть предъявленных ему обвинений.

Кроме того, бывшему госминистру Нагорного Карабаха отказали в праве на защиту: его адвокату Аврааму Берману не дают посмотреть материалы дела, изымают иные документы и оказывают на правозащитника давление. При этом международной юридической команде, которая тоже представляет интересы Варданяна, запретили встречаться с ним.

Он также пожаловался, что ему не дают вызвать свидетелей защиты и направить жалобы на нарушения, которые были допущены во время расследования дела и суда. Более того, экс-госминистр НКР отметил, что на заседание не пускают международных представителей, поэтому слушания проводятся в полной изоляции.

"Этот процесс – "суд" не только надо мной. Это попытка обвинить всех армян, всех, кто помогал Арцаху и его жителям, а также всех, кто проявлял сострадание. Это удар по целому народу", – добавил Варданян.

Также он призвал все международные правозащитные организации, всех мировых лидеров и журналистов обратить внимание на это.

Варданян был задержан 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. Его жена рассказывала, что азербайджанские власти требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Спустя время стало известно, что после задержания экс-госминистра НКР доставили в Баку.

МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Бывшего госминистра НКР обвинили в финансировании терроризма, а также в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях и в незаконном пересечении госграницы Азербайджана.

В январе этого года в Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Нагорного Карабаха. Обвиняемые, адвокаты и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. Всего перед судом предстанут 15 членов бывшего руководства Карабаха.

