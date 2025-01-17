В Баку начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Карабаха

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В Бакинском военном суде начался судебный процесс над представителями бывшего руководства Нагорного Карабаха. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Обвиняемые, адвокаты и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. Всего перед судом предстанут 15 членов бывшего руководства Карабаха.

Как отметил генпрокурор, после ознакомления обвинительное заключение будет направлено в суд.

В материале также отмечается, что в преступлениях против мира и человечества, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях обвиняются Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян.

В сентябре 2023 года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Договоренность была достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом.

Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Владимир Путин подчеркивал, что Россия не отказывалась от Карабаха, а это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Позже президент также отмечал, что события в Нагорном Карабахе не имели отношения к ОДКБ и агрессии по отношению к Армении не было.