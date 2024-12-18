Алиев заявил, что Баку ждет инвестиций РФ в восстановление Карабаха

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Власти Азербайджана ждут российских инвестиций в восстановление Карабаха, а также будут рады приходу российских компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента республики Ильхама Алиева.

Глава Азербайджана напомнил, что первый инвестиционный проект был осуществлен Татарстаном – сервисный центр "КамАЗ" в Джабраильском районе. Алиев открыл его вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

"То есть это был первый инвестиционный проект, то есть первый проект иностранных инвестиций был также российский. Так что мы и инвестиций ждем, и подрядчикам тоже будем рады", – сообщил Алиев.

Он также добавил, что делегация Татарстана находится в Баку. Президент Азербайджана собирается провести еще одну встречу с Миннихановым.

В сентябре прошлого года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.