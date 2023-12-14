Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, Москву об этом не информировали – Путин

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Россия не отказывалась от Карабаха, это сделала сама Армения, проявив инициативу и не проинформировав Москву. Об этом Владимир Путин заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Он подчеркнул, что это заявление является лишь констатацией произошедшего факта. Также он не думает, что возможный выход Армении из СНГ, ЕАЭС и ОДКБ может отвечать ее интересам.

Однако Путин уточнил, что это выбор самого государства, ответив на вопрос об отсутствии премьер-министра Армении Никола Пашиняна и других лидеров республики на заседаниях организаций.



"Мы знаем, что это связано с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях", – сказал президент РФ.

Путин добавил, что российские власти посмотрят, как ситуация будет развиваться дальше.

Ранее глава постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Саргис Ханданян сказал, что Армения считает возможным подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.

В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе