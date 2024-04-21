РБК: семья Рубена Варданяна сообщила о первом звонке за две недели

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Бывший госминистр Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян, который был задержан правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, впервые за более чем две недели смог позвонить семье. Об этом со ссылкой на заявление его родственников пишет РБК.

Бывший глава правительства непризнанной республики рассказал родственникам, что все это время находился "в полной изоляции", и ему не разрешали даже читать. Родственники Варданяна заявили, что ему измеряют только артериальное давление и выразили опасения, что его состояние здоровья ухудшается.

5 апреля Варданян объявил голодовку с требованием освободить всех армянских политзаключенных в Азербайджане.

Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма. Помимо этого, его обвиняют в создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках и в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

