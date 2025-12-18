Форма поиска по сайту

18 декабря, 14:18

Политика
"Азертадж": обвинение запросило пожизненное заключение для экс-главы правительства НКР

Обвинение запросило пожизненное заключение для экс-главы правительства НКР

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Обвинение запросило для экс-главы правительства (госминистра) бывшей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна пожизненное заключение. Об этом сообщило издание "Азертадж".

Требование было озвучено на судебном процессе, который проходит в Бакинском городском суде.

Варданяна задержали в сентябре 2023 года при попытке выехать из НКР в Армению. Суд арестовал его, а затем предъявил обвинение в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности вооруженных формирований и незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Сам процесс по делу Варданяна начался в январе 2025 года. Уточнялось, что в преступлениях против мира и человечества, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других преступлениях также обвиняются Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян.

