19 декабря, 18:59

Депутат Останина ответила на вопрос о душе Сталина с прямой линии Путина

В ГД ответили, где находится душа Сталина

Фото: ТАСС/Федор Кислов

Душа Иосифа Сталина находится в сердцах россиян, заявила депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина в разговоре с "Газетой.ру".

Вопрос о том, где находится душа Сталина – в раю или в аду, поступил на прямую линию Владимира Путина, совмещенную с пресс-конференцией, 19 декабря. Останина ответила на обращение стихами Сергея Есенина, написанными в 1914 году.

"Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь – живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, дайте родину мою", – прокомментировала депутат.

По ее словам, душа Сталина находится в сердце каждого русского человека, которому дорога Родина и который понимает, кому обязан великой Победой в 1945 году.

В ходе прямой линии Путин подвел итоги 2025 года. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений.

Среди табличек журналистов на прямой линии выделялись "Ыччуу" и "Код зла". Кроме того, были заметны фразы "Хочу жениться!", "Дети, школа, безопасность!", "Дорога жизни", "Дайте слово Башкирии" и "А учит кто?".

"Новости дня": на прямую линию с Путиным поступило более 3 млн обращений

