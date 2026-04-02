Новости

Новости

02 апреля, 15:13

Общество

Подмосковные врачи спасли мужчину с опухолью в мочевом пузыре

Фото: depositphotos/wedmov

Подмосковные врачи спасли 72-летнего мужчину с опухолью в мочевому пузыре, сообщает телеканал "360".

Пациент поступил в Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского. Он пожаловался на сильную боль, потерю веса, кровь в моче, боли и рези при мочеиспускании.

В ходе обследования у мужчины обнаружили уротелиальную карциному мочевого пузыря. Опухоль успела поразить правый мочеточник и правую почку.

Медицинский консилиум принял решение о проведении радикальной операции с большим объемом вмешательства и одномоментной реконструкцией органов. Сложность заключалось в том, что область таза считается одной из самых труднодоступных для открытой хирургии из-за высокого риска повреждения крупных сосудов и нервов. В связи с этим медики выбрали для проведения операции новейшую роботизированную систему.

В результате хирурги за одну операцию удалили почку, мочеточник, мочевой пузырь и предстательную железу – все они были поражены атипичными клетками. Из фрагмента тонкой кишки мужчине сформировали новый мочевой резервуар.

Благодаря применению высокотехнологичного оборудования кровопотеря во время вмешательства была минимальной. Через сутки пациент пришел в себя, а на пятый день его выписали из больницы.

Роботизированную систему ввели в эксплуатацию в конце 2025 года. За это время с ее помощью успешно провели более 80 сложных операций. Ее использование позволяет сократить пребывание пациента в медучреждении, ускорить реабилитацию и снизить риск послеоперационных осложнений на 30%.

Ранее врачи Наро-Фоминской больницы удалили мужчине полип из носа размером с финик. Для восстановления дыхания они провели вазотомию – уменьшение объема нижних носовых раковин и латероконхопексию – инструментальное смещение носовых раковин для увеличения просвета общего носового хода.

