02 апреля, 16:28

Происшествия

Неизвестные перерезали шею сотруднику военкомата в украинском Львове

Фото: телеграм-канал SHOT

Неизвестные перерезали шею сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК; украинское название военкомата. – Прим. ред.) во Львове, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным СМИ, сотрудник военкомата скончался. Полиция продолжает поиски подозреваемого, указали журналисты.

Ранее стало известно, что власти Украины изменили подход к принудительной мобилизации. Теперь сотрудники ТЦК появляются на улицах в гражданской одежде, небольшими группами, иногда в сопровождении женщин, которые представляют соответствующие органы власти.

В СМИ сообщили, что сотрудники украинских военкоматов проверяют прохожих на улицах – они предъявляют удостоверения и требуют показать документы воинского учета. Стратегия сотрудников ТЦК упирается на то, что люди в гражданской одежде с меньшей вероятностью спровоцируют попытки бегства призывника.

