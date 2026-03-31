BZ: на Украине изменили подход к принудительной мобилизации

31 марта, 17:19

На Украине изменили подход к принудительной мобилизации

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Руководство Украины изменило подход к принудительной мобилизации, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным СМИ, меры по мобилизации становятся "все более стихийными", а в социальных сетях запечатлены сотрудники ТЦК в гражданской одежде, которые проверяют прохожих. Они предъявляют удостоверения и требуют показать документы воинского учета.

"Стратегия, которая стоит за таким подходом, очевидна. Те, кого не сразу можно опознать как военнослужащих, с меньшей вероятностью спровоцируют попытки бегства", – объяснили журналисты.

В издании также указали на то, что проверки проводят небольшие группы из двух-трех человек. Среди них иногда есть женщины, которые представляют соответствующие органы власти.

При этом из крупных городов поступают "еще более тревожные заявления" – сотрудники ТЦК появляются в местах с большим скоплением людей. Например, речь идет о железнодорожных и автобусных вокзалах. Мужчин задерживают сразу после выхода из транспорта.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил о том, что мобилизационного ресурса молодежи на Украине хватит примерно на 1,5 года после смягчения правил выезда мужчин призывного возраста.

По словам политика, решение правительства, разрешившее выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет, существенно повлияло на мобилизационные возможности государства. Массового выезда среди 18-летних не было, однако по мере приближения к 23-летнему возрасту многие молодые граждане Украины предпочитают покинуть страну, чтобы избежать риска мобилизации в будущем.

