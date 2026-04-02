02 апреля, 17:45

People: мужчина и его сын стали отцами более 600 детей в Канаде

Фото: 123RF.com/asgraphicsb24

Канадцы Филипп Норман и Доминик Сеелосу стали отцами более 600 детей. Высший суд в Квебеке запретил им сдавать сперму из-за нарушения законодательства, сообщает People.

Автором иска стала женщина, которая доказала, что Норман и его сын Сеелос предоставили ей свою сперму, чтобы помочь зачать ребенка в обход регулируемых клиник репродуктивной медицины.

Она рассказала, что мужчины дали ложные данные о числе уже зачатых детей и обещали ограничить количество семей, которым они выдадут сперму.

С 2009 года женщина родила троих детей от Нормана и еще одного – от Сеелоса. Она провела расследование, в результате которого выяснилось, что Норман является отцом 163 детей, а Сеелос – 451.

При этом мужчины не признали вину. Однако суд навсегда запретил им предоставлять сперму из-за риска инбридинга и контакта с получателями.

Ранее в Нидерландах гинеколог с генетическим заболеванием стал биологическим отцом как минимум 16 детей, используя собственную сперму при процедуре искусственного оплодотворения.

Пациентов об этом не информировали, официального учета доноров не велось – в документах значилось лишь "искусственное осеменение донором" или анонимный донор.

