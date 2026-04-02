Полина Диброва рассказала, что прекрасно относится к новой возлюбленной экс-супруга

Модель и блогер Полина Диброва рассказала, что прекрасно относится к новой возлюбленной своего бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, шоумен познакомился с нынешней избранницей Екатериной Гусевой достаточно давно. Причем поспособствовала этому знакомству сама Диброва. В беседе с журналистами она назвала Гусеву чудесной женщиной, которая многое делает для телеведущего.

"Я благодарна Екатерине, которая стала его поддержкой. Буду очень рада, если у них получится что-то серьезное", – отметила блогер.

Диброва также выразила надежду, что в будущем они смогут парами встречать Новый год. По ее мнению, если есть возможность сохранить хорошие и добрые отношения, несмотря на развод, то это нужно сделать, прежде всего – ради детей.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Имущественных разногласий у пары не возникло. Трое общих сыновей Дибровых – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – остались жить с матерью.

Причиной развода стал уход модели к бизнесмену Роману Товстику. Как рассказала сама Диброва, она поняла, что стоит разойтись, когда обратила внимание на другого мужчину. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе.

Позже стало известно, что 66-летний телеведущий начал отношения с 43-летней Гусевой. По сведениям инсайдеров, она работает в области нутрициологии и консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов. По данным СМИ, у новой избранницы трое детей – 13-летняя Валентина, 9-летний Андрей и 4-летняя Ксения.