Новости

Новости

02 апреля, 18:13

Полина Диброва рассказала, что прекрасно относится к новой возлюбленной экс-супруга

Полина Диброва рассказала о своем отношении к новой возлюбленной экс-супруга

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Модель и блогер Полина Диброва рассказала, что прекрасно относится к новой возлюбленной своего бывшего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, шоумен познакомился с нынешней избранницей Екатериной Гусевой достаточно давно. Причем поспособствовала этому знакомству сама Диброва. В беседе с журналистами она назвала Гусеву чудесной женщиной, которая многое делает для телеведущего.

"Я благодарна Екатерине, которая стала его поддержкой. Буду очень рада, если у них получится что-то серьезное", – отметила блогер.

Диброва также выразила надежду, что в будущем они смогут парами встречать Новый год. По ее мнению, если есть возможность сохранить хорошие и добрые отношения, несмотря на развод, то это нужно сделать, прежде всего – ради детей.

Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. Имущественных разногласий у пары не возникло. Трое общих сыновей Дибровых – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – остались жить с матерью.

Причиной развода стал уход модели к бизнесмену Роману Товстику. Как рассказала сама Диброва, она поняла, что стоит разойтись, когда обратила внимание на другого мужчину. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе.

Позже стало известно, что 66-летний телеведущий начал отношения с 43-летней Гусевой. По сведениям инсайдеров, она работает в области нутрициологии и консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов. По данным СМИ, у новой избранницы трое детей – 13-летняя Валентина, 9-летний Андрей и 4-летняя Ксения.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

