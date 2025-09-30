Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:50

Шоу-бизнес

Миллиардер Товстик официально развелся с женой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/elenatovstik

Бизнесмен Роман Товстик и его жена Елена официально расторгли брак, продлившийся 22 года. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что бывшие супруги пришли к согласию в вопросе проживания шестерых детей, но не смогли договориться о разделе имущества – подали иск по брачному договору.

Развод Товстиков произошел вслед за официальным расторжением супружеских отношений Дмитрия и Полины Дибровых. Сообщалось, что последняя начала романтические отношения с бизнесменом. В первом интервью, которое Диброва дала после резонансных слухов, она заявила, что не разрушала чужую семью.

До развода Товстик обвинил жену в нападении. После произошедшей между ними ссоры оба обратились за помощью к медикам и в полицию.

"Зашкваром и бредом" назвала подробности развода Товстиков юрист Екатерина Гордон, которая прокомментировала синяки на лице Дибровой. Последняя заявила, что столкнулась с травлей после слухов о романе с женатым мужчиной.

Дибров тоже высказался о расставании с женой, вместе с которой воспитывает троих сыновей. Известный телеведущий публично поблагодарил ее за 17 лет счастливого брака и выразил готовность продолжать общаться.

Бизнесмен Роман Товстик официально развелся с женой

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика