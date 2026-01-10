Форма поиска по сайту

10 января, 17:37

Безопасность

Мошенники стали похищать аккаунты на "Госуслугах" под предлогом капремонта

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали красть профили россиян на "Госуслугах", эксплуатируя тему капремонта и ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Angara Security.

"Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах", – говорится в сообщении.

Сначала аферисты создают в мессенджере Telegram фейковые чаты якобы от имени территориальных органов исполнительной власти. Затем они предлагают жителям домов срочно "проверить корректность данных" и включиться в "формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия" на текущий год.

Для того, чтобы подтвердить участие, граждан просят использовать "официальный бот "Госуслуг", чтобы получить и передать в чат "ключ оцифровки". Однако это код доступа к аккаунту.

Россиян предупредили, что представители органов власти не создают чаты в мессенджерах. Кроме того, сообщения мошенников содержат устаревшие термины, неверные формулировки, грамматические и стилистические ошибки. Граждан призвали не вводить персональные данные на сомнительных ресурсах и не передавать коды подтверждения.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, принуждают россиян устанавливать на смартфоны вредоносное программное обеспечение под предлогом защиты от дистанционного хищения денег. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, сообщая об угрозе их финансам, и направляют файлы для скачивания. Эти файлы могут маскироваться под названиями вроде "Касперский.apk", "Security.apk" или "ЦБ.apk".

Мошенники начали использовать искусственный интеллект для создания поддельных сайтов

