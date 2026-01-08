Москвичей предупредили об активизации лжекоммунальщиков в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосжилинспекция предупредила москвичей об активизации мошенников, которые в период праздничных дней представляются сотрудниками коммунальных служб. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты Мосжилинспекции подчеркнули, что лжекоммунальщики делают ставку на то, что в это время жителей проще застать дома. Кроме того, в праздничной суматохе собственники жилья часто теряют свою бдительность.

Среди известных схем аферистов – поквартирные обходы, настойчивые звонки, рассылка рекламных писем и поддельные уведомления от управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов.

Например, злоумышленники навязывают пенсионерам услуги по поверке счетчиков, по замене оборудования, либо о внеплановой проверке вентиляции и газовых плит.

"Городские службы в период новогодних праздников не проводят обходы квартир и плановые проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения", – указали в Мосжилинспекции.

Ранее в столичной прокуратуре рассказывали, что телефонные мошенники в разговоре представляются сотрудниками водоканала и сообщают о якобы проверке отопления, выманивая у россиян деньги. Один из таких случаев произошел с 69-летней пенсионеркой из Москвы. Общий ущерб от действий аферистов составил свыше 27 миллионов рублей.

