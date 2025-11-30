Прокуратура Москвы предупредила о мошенниках под видом сотрудников водоканала

Фото: 123RF.com/sinenkiy

Телефонные мошенники в разговоре представляются сотрудниками водоканала и сообщают о якобы проверке отопления, выманивая у россиян деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

"Именно такую маску надел злоумышленник перед тем, как позвонить 69-летней жительнице столицы. Сообщение о проверке батарей отопления не вызвало у женщины подозрений, и она, не усомнившись в полученной по телефону информации и не проверив ее, продиктовала звонившему код из сообщения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что после этого москвичке позвонил якобы представитель финансовой организации, который проинформировал ее о том, что она стала жертвой мошенников и вынудил женщину скачать на телефон специальное приложение, через которое с ней связался "следователь" и запугал финансированием преступной деятельности. Он убедил ее задекларировать все имеющиеся дома ценности.

Потерпевшая перевела часть средств на счета, которые указали аферисты, а сбережения и ювелирные изделия передала курьеру, который передал ей бумажное уведомление о том, что организация приняла ее ценности. В итоге ущерб составил более 27,6 миллионов рублей.

Сейчас прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ведомстве в очередной раз напомнили, что нельзя сообщать никому коды из СМС, а также перезванивать на незнакомые номера. Не стоит и переходить по неизвестным ссылкам и скачивать на телефон сомнительные приложения, если об этом просят звонящие. Лучше сразу прекратить разговор.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с продажей поддельных полисов ОСАГО. Аферисты копируют сайты страховых компаний и предлагают купить их с большими скидками. После оплаты "полис" приходит на почту и выглядит как настоящий, однако при ДТП становится понятно, что документ поддельный, а деньги получили мошенники.