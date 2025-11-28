Москвичей предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников поликлиник

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники под видом сотрудников поликлиник чаще стали использовать схему обмана, в рамках которой рассылают в мессенджерах сообщения с просьбой "подтвердить данные" или "сменить прикрепление". Об этом предупредила пресс-служба Депздрава Москвы.

"Городские медучреждения не рассылают в мессенджеры подобные запросы. <...> Помните: нельзя сообщать незнакомцам личные данные", – обратили внимание в департаменте, дав советы о том, как проверить прикрепление к поликлинике.

В частности, горожане могут сделать это через сервис на mos.ru. Сменить прикрепление можно аналогичным способом или обратившись с пакетом документов лично в выбранную поликлинику.

Ранее стало известно, что в преддверии зимы мошенники разработали новую схему обмана россиян, которая заключается в оформлении "сезонных скидок" на жилищно-коммунальные услуги. Например, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками социальных служб, и предлагают льготу на зимний период.

