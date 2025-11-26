МВД: неправильный номер является признаком фейковых сообщений от "Госуслуг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неправильный номер, сообщения в мессенджере и просьбы перезвонить в "техподдержку" являются признаками мошеннических схем с порталом "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Аферисты часто отправляют людям сообщения якобы от официального портала, чтобы жертвы сами звонили им и передавали личные данные", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, настоящие сообщения от государственного портала приходят только с номера 0919 или буквенно-цифрового ID gosuslugi. Министерство также предупредило, что официальные службы не пишут в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram или других мессенджерах.

"Госуслуги" имеют два официальных номера: 8 (800) 100-70-10 и 115.

Вместе с тем в МВД обратили внимание, что в сообщении от мошенников могут содержаться подозрительные ссылки. При этом "Госуслуги" никогда не присылают пользователям ссылки для входа или подтверждения данных.

"Вас торопят и пугают. Сообщения о "взломе" или "подозрительной активности" – психологический прием, который мошенники используют для давления на человека", – пояснило ведомство.

МВД призвало не звонить по номерам и не переходить по ссылкам из сообщений, а также заблокировать отправителя.

Ранее аферисты начали вынуждать жертв самостоятельно звонить им. Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, рассылая письма и СМС с просьбой перезвонить. Поверив в бытовые поводы, граждане сами инициируют звонок.