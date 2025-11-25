В ГД внесли проект против "бабушкиных схем" с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин внесли на рассмотрение законопроект, направленный на борьбу с "бабушкиными схемами" в сфере недвижимости, когда продавцы впоследствии оспаривают совершенные сделки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Проект предлагает изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости". Предусматривается "период охлаждения" – при совершении сделок с недвижимостью средства покупателя будут замораживаться на 7 дней. Государственная регистрация будет проводиться только по истечении данного времени.

"За это время продавец оценит свои действия, и если он поймет, что находится под воздействием мошенников, то сможет отказаться от продажи жилья", – пояснил Миронов.

Согласно проекту, средства продавец сможет получить исключительно после государственной регистрации перехода права собственности и только на банковский счет.

"Такой механизм потребует использования защищенного счета и банковского аккредитива – формы безналичных расчетов, при которой банк выступает гарантом исполнения обязательств между покупателем и продавцом", – добавил глава фракции.

Также продавец должен будет доказать, что у него есть место для проживания, если он выставляет на продажу свое единственное жилье. Для этого необходимо будет нотариально заверенное согласие человека, у которого он планирует проживать после продажи недвижимости.

Если законопроект будет принят, то он может вступить в силу 1 января 2026 года. Миронов выразил уверенность в том, что данная инициатива защитит добросовестных продавцов и покупателей от аферистов.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков предупредил о случаях, когда деньги за аренду жилья получает мошенник, выдающий себя за представителя собственника. Для защиты эксперт порекомендовал всегда проверять документы на квартиру.

