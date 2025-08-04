Риелтор Бендриков: мошенники могут сдавать квартиру в аренду, когда хозяина нет в городе

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Риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков в беседе с Москвой 24 рассказал о распространенных схемах обмана на рынке арендного жилья.

По его словам, иногда происходят случаи, когда квартира сдается в аренду, а хозяина в городе нет. В результате объект арендатору показывает третье лицо, которое после получает деньги и пропадает.

При этом, как указал эксперт, настоящий собственник имеет право выселить из своего жилья человека, который передал средства не тому владельцу. В связи с этим Бендриков посоветовал при просмотре объекта проверить паспорт хозяина квартиры и попросить продемонстрировать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

"Если недвижимость показывает третье лицо, можно попросить у него нотариальную доверенность", – добавил риелтор.

Другая популярная мошенническая схема подразумевает, что в Сети публикуются фейковое объявления с предложением об аренде жилья по небольшой стоимости. Публикации сопровождаются красивыми снимками квартир с дизайнерским ремонтом.

Арендатор, который решит позвонить и узнать подробности по такому объявлению, может столкнуться с фейковым агентством. Ему предложат поделиться контактами собственника жилья за доплату в размере 10–15 тысяч рублей.

Также риелтор предупредил и о другом обмане, когда во время звонка желающему арендовать квартиру говорят, что интересующий его объект занят. В таком случае злоумышленники предложат человеку продиктовать номер, чтобы оповестить его, если найдется другая квартира. Все данные о потенциальном арендаторе вносятся в базу. Позже человеку начинают звонить и навязывать различные услуги.

"Такие мошеннические агентства выдает то, что их аккаунт в Сети создан недавно. Или то, что на странице размещено всего одно-два объявления", – отметил Бендриков.

Ранее риелтор Наталья Перескокова объяснила, какие квартиры не стоит брать в аренду. Например, если у недвижимости несколько владельцев, согласие на аренду необходимо получить от каждого из них. В противном случае нанимателя могут выгнать, предупредила эксперт.

Также она указала на важность заключения договора, так как без него наниматель абсолютно бесправен и его могут попросить освободить помещение в любое время.