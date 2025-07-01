Эксперт Борисов предостерег от покупки жилья с уценкой в 20%

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Покупка срочно продаваемого жилья может нести за собой серьезные риски: спешно избавляться от жилья могут люди, имеющие долги или психологические заболевания. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Ранее стало известно, что доля срочных продаж квартир стремительно растет. В Московском регионе такие сделки заняли 12% от всего рынка, а в целом по России – около 30%, сообщила газета "Известия".

Борисов отметил, что стоит заранее изучить кредитную историю продавца.



Герман Борисов юрист, риелтор, эксперт по недвижимости Плюс важно обратить внимание на дисконт, который он предоставляет. 10–15% – это нормально, если же цена недвижимости на 20% ниже средней рыночной, лучше отказаться от покупки.

Эксперт объяснил, что, если продавец подаст на банкротство в ближайшие три года после сделки, ее могут признать недействительной, так как она была заключена с занижением рыночной цены.

Кроме того, к срочной продаже жилья могут прибегать люди, имеющие психологические заболевания. Тогда после сделки бывший владелец может пойти в суд и оспорить ее, ссылаясь на свою невменяемость, предупредил Борисов.

"Поэтому, если у покупателя есть какие-то сомнения относительно психологического здоровья продавца, стоит убедиться, что все в норме, получив официальное заключение врача в официальном государственном учреждении. Потому что мнение какого-нибудь частного специалиста суд может вообще не принять к рассмотрению", – пояснил юрист.

Если же покупатель решился на подобную сделку, проводить ее стоит с помощью грамотного риелтора и юриста, который хорошо разбирается в правилах делового оборота на рынке недвижимости. Таким специалистам достаточно одного-трех дней, чтобы понять, как безопасно оформить покупку жилья, заключил Борисов.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, какие квартиры не стоит брать в аренду. Она напомнила, что, если жилье сдает третье лицо, у него должна быть нотариально оформленная доверенность. В ее подлинности можно удостовериться по QR-коду.