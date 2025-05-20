Юрист Толмачев: договор защитит от необоснованного роста цен за аренду квартиры

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Грамотно составленный договор защитит арендатора от необоснованного увеличения платы за жилье. Об этом Москве 24 рассказал зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачев.

По его словам, в первую очередь наниматель должен заключить с арендодателем письменный договор. Без него владелец жилья может устанавливать произвольную цену и даже выгнать съемщиков в любое время, предупредил юрист.





Александр Толмачев зампред столичного Союза юристов и член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ В особых условиях договора важно прописать, на какую сумму хозяин квартиры имеет право поднимать цену в течение определенного промежутка времени. Например, часто там пишут, что в течение года сумму можно изменить не более чем на 10%. Если это не зафиксировать, арендодатель сможет устанавливать цену с бухты-барахты.

"Конечно, несогласный квартиросъемщик может попытаться доказать неправомерность этого действия в суде. Но это лишние издержки, да и суд можно проиграть", – отметил Толмачев.

Также юрист посоветовал обращать внимание, есть ли в тексте документа формулировки, позволяющие арендодателю расторгать договор в одностороннем порядке.

"Владелец квартиры может прописать, что он имеет право выселить нанимателя в любое время, если ему самому понадобится срочно въехать. В ответ можно указать в договоре, что арендатора необходимо предупредить о таких планах, например, за две-три недели. Еще и предусмотреть в документе компенсацию трат съемщика на то время, пока он ищет новое жилье", – порекомендовал Толмачев.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что живущие на даче летом могут сделать перерасчет коммунальных платежей за городскую квартиру. Для этого нужны документы, подтверждающие отсутствие всех зарегистрированных лиц дома в течение пяти и более календарных дней подряд.

