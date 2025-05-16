Эксперт Бондарь: дачники могут сэкономить на оплате ЖКУ в городской квартире летом

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Горожане, уезжающие на все лето на дачу, смогут сделать перерасчет отдельных коммунальных платежей за квартиру. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, основанием для перерасчета могут служить документы, подтверждающие отсутствие всех зарегистрированных лиц в жилом помещении в течение пяти и более календарных дней подряд.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Подтверждением могут выступать, например, проездные билеты, командировочные удостоверения, справка председателя СНТ о пребывании на садовом участке, временная регистрация по иному адресу.

Эти документы вместе с заявлением на перерасчет нужно подать в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию до отъезда, в течение него или не позднее 30 дней с момента возвращения, отметил эксперт.

"Не платить получится только за те виды услуг, расчет которых производится, исходя из количества проживающих. Это, как правило, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора", – уточнил Бондарь.

Если в доме стоят индивидуальные счетчики на воду и электричество, жильцам достаточно передавать фактические показания, отражающие нулевое или минимальное потребление в период их отсутствия дома, добавил специалист.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Получить перерасчет платы за отопление, содержание жилого помещения и капитальный ремонт не получится. Они начисляются вне зависимости от фактического проживания, так как базируются на иных основаниях: площади квартиры и обязательствах собственника.

В случае отказа в перерасчете Бондарь посоветовал обращаться с жалобой в жилищную инспекцию.

"Практика показывает, что при наличии документов, подтверждающих отсутствие жильцов в квартире, отказ признается необоснованным", – отметил эксперт.

Ранее стало известно, что около 700 тысяч москвичей имеют право на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Для получения денежной компенсации человек или семья должны тратить на коммуналку более 10% от совокупного дохода.