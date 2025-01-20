Около 700 тысяч москвичей могут получить субсидию на оплату ЖКУ в 2025 году

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Право на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) имеют около 700 тысяч москвичей, пишет портал мэра и правительства столицы.

Для получения денежной компенсации на основании материального состояния человек или семья должны тратить на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода. При расчете учитывается весь доход семьи или гражданина за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед подачей заявления.

"Если москвич подаст заявление в январе 2025 года, то будет учитываться его доход за период с июня по ноябрь 2024-го", – рассказала начальник управления методологического обеспечения и анализа Городского центра жилищных субсидий Ольга Рейн.

Специалист напомнила, что следует учитывать все доходы зарегистрированных членов семьи, включая супругов, несовершеннолетних детей и их родителей, даже если они прописаны по другому адресу и имеют временную регистрацию.

Максимальный доход для получения субсидии одиноким гражданином в 2024 году был ограничен 66 101 рублем, но с 2025 года он был поднят до 71 037 рублей, подчеркнула специалист.

"Льготные категории граждан, получающие скидку на оплату ЖКУ, максимальный допустимый доход умножают на процент льготы", – отметила Рейн.

Субсидию могут получить собственники жилья, члены ЖК или ЖСК, пользователи государственного или муниципального жилища, а также наниматели жилья по договору найма в частном фонде. Главным условием является гражданство России, Белоруссии или Киргизии, а также постоянная регистрация в Москве.

Оформить компенсацию можно на портале mos.ru. Граждане могут обратиться за помощью в центры московского долголетия или составить заявление в центрах "Мои документы". В случае соответствия всем условиям субсидию на оплату ЖКУ предоставляют на 6 месяцев.

Ранее эксперты предупредили, что за неуплату коммунальных услуг россиянам будут начислять пени, а потом станут отключать услуги, подадут в суд на собственника, запретят выезд за границу и могут даже выселить из квартиры.

Пени начинают начислять с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты. С 91-го дня он увеличивается до 1/130 ставки. Если задолженность превышает двухмесячную плату за одну из коммунальных услуг, управляющая компания может ее ограничить или отключить.

