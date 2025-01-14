На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажного ЕПД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru появилась функция, которая дает возможность получать только электронные единые платежные документы (ЕПД). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Горожане уже давно привыкли просматривать и оплачивать ЕПД в цифровом формате на портале mos.ru и в мобильных приложениях <...> Поэтому для многих москвичей получение бумажного документа уже стало не актуальным", – поделился заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Он добавил, что электронные квитанции являются не только удобным, но экологичным вариантом, так как использование цифрового формата ЕПД уменьшает потребление бумаги и материалов, необходимых для печати квитанции.

Чтобы отказаться от бумажных ЕПД, необходимо быть собственником жилого помещения, которое подключено к автоматизированной системе управления "Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ", и подтвердить право собственности в своем личном кабинете. Далее нужно выбрать раздел "Жилье, недвижимость, земля", "ЖКУ, обслуживание жилья" или "Штрафы, налоги, оплата услуг", "Оплата услуг". После чего необходимо выбрать сервис "Отказ от бумажного ЕПД".

Электронные квитанции начнут поступать со следующего месяца после подачи заявки. При этом вернуться к бумажным квитанциям удастся лишь спустя шесть месяцев. Для этого также придется подать заявление через портал с помощью сервиса.

Ранее на mos.ru также появилась услуга "Возврат переплаты по административным штрафам и пошлинам". С ее помощью удастся уменьшить время рассмотрения заявлений и сократить число отказов. Для горожан данная услуга размещена в разделе "Штрафы, налоги, оплата услуг", для представителей бизнеса – в разделе "Урегулирование споров и защита прав".