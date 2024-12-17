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17 декабря, 08:32

Общество

На mos.ru появилась услуга "Возврат переплаты по административным штрафам и пошлинам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью новой универсальной услуги портала mos.ru "Возврат переплаты по административным штрафам и пошлинам" удастся уменьшить время рассмотрения заявлений и сократить число отказов. Об этом сообщил начальник Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) Александр Ларин, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы проанализировали обращения, поступившие в объединение за 2023 год по вопросам излишне уплаченных платежей, и выявили, что в 30 процентах случаев заявителям отказывали из-за отсутствия необходимых документов или права на возврат, а также ошибок при заполнении форм", – поделился Ларин.

Он подчеркнул, что услуга позволит упростить процедуру подачи заявлений, а также поможет составить и направить обращение в онлайн-формате и вернуть средства в течение 30 дней, так как теперь специалист ОАТИ сможет оперативно указать на недочеты в поданном заявлении.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, что для горожан данная услуга размещена в разделе "Штрафы, налоги, оплата услуг", для представителей бизнеса – в разделе "Урегулирование споров и защита прав".

Ранее на портале mos.ru появилась улучшенная форма подачи заявления на оформление карты москвича. Теперь на протяжении всего оформления пользователь будет видеть подсказки и рекомендации, а предварительная проверка поможет избежать ошибок. Также гражданам не нужно указывать запись полиса ОМС на карту, так как для жителей региона он запишется автоматически.

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