С начала года автомобилисты воспользовались сервисами на mos.ru более 16 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Для автомобилистов на портале mos.ru сейчас доступно более 20 услуг и сервисов. Только с начала 2024 года они воспользовались ими более 16 миллионов раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего в режиме онлайн водители оформляют или продлевают парковочные разрешения, проверяют штрафы, получают информацию об эвакуации и записываются на медкомиссию для получения справки в ГИБДД.

В пресс-службе департамента информационных технологий рассказали, что информацию о транспортных средствах в свои личные кабинеты на mos.ru добавили уже более двух миллионов горожан. Это позволяет им еще быстрее и удобнее получать транспортные услуги на портале.

Все полезные для автолюбителей онлайн-услуги можно найти в категории "Транспорт". Чтобы воспользоваться большинством цифровых услуг и сервисов, достаточно иметь стандартную учетную запись.

Так, на портале можно оформить или продлить резидентное парковочное разрешение, которое позволяет бесплатно оставлять автомобиль в зоне платной городской парковки в районе проживания с 20:00 до 08:00.

Между тем с конца 2022 года услуга продления парковочного разрешения для резидентов и многодетных семей оказывается в проактивном формате. Уведомление о возможности продления приходит пользователю в личный кабинет и на электронную почту за два месяца до окончания срока действия разрешения, а значит, самостоятельно следить за этим не надо.

С помощью mos.ru можно также оплатить парковку. Информация о том, как списать деньги с лицевого счета для оплаты, содержится в инструкции "Как оплатить парковку". Также это можно сделать в мобильных приложениях "Парковки России" и "Московский транспорт", в личном кабинете на портале "Московский паркинг", а также при помощи СМС-сообщения или телефонного звонка.

Еще один востребованный сервис портала – онлайн-проверка и оплата штрафов ГИБДД. На портале можно проверить, есть ли начисления, по номеру водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства или номеру постановления, а также сразу оплатить штраф либо обжаловать его.

Также на mos.ru можно записаться в центры госуслуг "Мои документы" для того, чтобы поставить на учет транспортное средство в ГИБДД или получить водительское удостоверение. На портале можно подать онлайн-заявку на прохождение медкомиссии для получения справки в Госавтоинспекцию, направить электронное обращение в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" и МАДИ.

Водители, которые часто пользуются платными дорогами, могут прямо на mos.ru пополнить баланс транспондера. Кроме того, на портале можно оплатить счета за проезд по платным дорогам. Если водителям нужна информация от специалиста по транспортным вопросам, они могут воспользоваться сервисом онлайн-консультаций.

Защитить свои права московским автовладельцам помогает столичный портал потребителя. На ресурсе собраны полезные материалы и инструкции, из которых можно узнать, например, об особенностях страхования автомобиля или о том, как грамотно заключить договор купли-продажи машины.

Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.

По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, 95% московских автомобилистов оплачивают парковку с помощью приложения. Кроме того, в приложение интегрированы более 20 уникальных функций.

