В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия – За правду!" внесла в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога в РФ. Соответствующий документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

"Главная несправедливость транспортного налога – в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик", – следует из пояснительной записки к документу.

В результате люди, которые проводят за рулем автомобиля по несколько часов в день или используют его только в редких случаях, вынуждены платить одинаковую сумму, обратили внимание инициаторы.

По мнению парламентариев, более справедливой станет сумма, которая будет определяться из расчета интенсивности использования машины. Реализовать задумку можно, если отказаться от главы 28 и отдельных статей Налогового кодекса, регламентирующих положения о транспортном налоге, считают депутаты.

Инициаторы отметили, что после реализации меры из бюджетов регионов ежегодно будут выпадать около 200 миллиардов рублей. Эту проблему они предложили решить изменением норматива зачисления акцизов на бензин класса 5.

Ранее депутаты этой же партии предложили сделать бесплатной парковку на платных стоянках для многодетных семей. По словам лидера партии Сергея Миронова, роль многодетных семей в демографической ситуации в стране весома. Их поддержка позволит добиться повышения показателей в сфере.

