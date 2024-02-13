Многодетным предлагают разрешить парковку на платных стоянках в России

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Законопроект о предоставлении возможности многодетным семьям бесплатно парковать автомобили на платных стоянках направят в Госдуму 13 февраля. Об этом сообщает газета "Известия".

Поправки хотят внести в закон "Об организации дорожного движения в РФ", а также в отдельные нормативные акты. По словам одного из авторов законопроекта, лидера партии "Справедливая Россия – За правду" Сергея Миронова, право на бесплатную парковку для многодетных семей уже представляется в некоторых регионах России, но оно не распространено на федеральном уровне.

При этом он уточнил, что у многих многодетных семей есть личные автомобили, для которых не предусмотрены специально отведенные места около торговых центров, магазинов, поликлиник и больниц.

"Им с маленькими детьми приходится ставить машины в существенном отдалении от объектов социальной инфраструктуры, магазинов или оплачивать дорогостоящую платную парковку", – объяснил депутат.

Кроме того, он указал на роль многодетной семьи в условиях текущей демографической ситуации в стране. По словам Миронова, рост количества многодетных семей поможет России выйти на положительную динамику в вопросе демографии.

Ранее фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким направила на рассмотрение правительства РФ законопроект, подразумевающий освобождение многодетных семей от транспортного налога. Как рассказал Слуцкий, сейчас льгота распространяется не на категории граждан, а на определенные технические характеристики авто. По его словам, нужна гибкость во всех сферах, поэтому предлагается более понятный механизм предоставления льгот на транспортный налог.



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