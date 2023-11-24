В Госдуме предложили освободить многодетных от транспортного налога

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фракция ЛДПР по главе с Леонидом Слуцким 24 ноября внесет на рассмотрение российского правительства законопроект, подразумевающий освобождение многодетных семей от транспортного налога. Кабмин должен дать отзыв на эту инициативу, сообщает News.ru.

Как рассказал Слуцкий, в настоящее время льгота распространяется не на категории граждан, а на определенные технические характеристики транспортных средств. По его словам, нужна гибкость во всех сферах, поэтому предлагается более понятный механизм предоставления льгот на транспортный налог. Это позволит россиянам выбирать автомобиль для своих нужд, не утрачивая налоговых льгот, уточнил он.

В пояснительной записке к документу говорится, что в большинстве случаев российские регионы частично освобождают многодетные семьи от уплаты транспортного налога. Так, в Свердловской области максимально возможная для освобождения от налога мощность определена в пределах 200 лошадиных сил, в Воронежской – 150, в Белгородской – 130, в Курской – 100.

Ранее Слуцкий предложил создать в стране гостиничные номера для многодетных семей. По его словам, отсутствие таких пространств вынуждает семьи бронировать несколько номеров, чтобы обеспечить спальными местами всех членов семьи. Это, в свою очередь, создает финансовые трудности.

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск по случаю рождения внуков