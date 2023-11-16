В Госдуме предложили создать гостиничные номера для многодетных семей

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Депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать в России гостиничные номера для многодетных семей. Соответствующее письмо он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

По словам Слуцкого, партия получает от россиян предложения создать в гостиницах номера для семей с двумя и более детьми. Отсутствие таких пространств вынуждает семьи бронировать несколько номеров, чтобы обеспечить спальными местами всех членов семьи. Это, в свою очередь, создает финансовые трудности.

"Прошу вас в целях развития внутреннего туризма, а также повышения возможностей многодетных семей по комфортному отдыху детей рассмотреть возможность выделения отдельной категории "семейный номер", предполагающей совместное размещение семей с двумя и более детьми", – следует из текста обращения.

Депутат подчеркнул важность создания комфортных условий для семей на отдыхе, поскольку качество проведенного вместе времени влияет на взаимоотношения между родителями и детьми.

Ранее в Госдуме предложили выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка. Депутат Нина Останина также призвала ввести в России скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Подобные меры позволят семьям почувствовать внимание со стороны государства, заявила она.



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