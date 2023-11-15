Депутат объяснила необходимость введения в школах семьеведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ввести предмет семьеведение в школьную программу необходимо, поскольку в последнее время обсуждаются лишь вопросы запрета абортов и лишения женщин образования. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина изданию "Подъем".

По ее словам, ребенок со школьной скамьи должен готовиться к семейной жизни и понимать последствия своих действий. Она привела в пример, как 12-летняя девочка из Новосибирска забеременела. По ее мнению, это произошло, потому что школьница не осознавала последствий.

Еще один ее пример – женщины, вышедшие замуж за иностранцев. События в мире могут разрушить семью, и ребенок не во всех случаях останется с матерью, сказала Останина, отметив итальянское законодательство, согласно которому ребенок остается с отцом.

Парламентарий уверена, что так происходит, потому что граждане не изучают законы других стран, не читают семейный кодекс. Новый школьный предмет рассчитан на то, чтобы рассказать детям об особенностях построения семьи в том числе с юридической точки зрения.

Депутат добавила, что семьеведение в Самаре ведут уже больше десяти лет. Молодые люди положительно на него реагируют, некоторые хотят создать многодетную семью, отметила Останина.

Кроме того, парламентарий подчеркнула важность подготовки педагогов, которые бы интересно подавали информацию, приглашали бы на уроки юристов, конфликтологов, психологов и других специалистов. В младших классах, по ее мнению, можно изучать семейные традиции, обычаи, свой род и династию.

Ранее сообщалось, что семьеведение могут ввести как обязательный предмет во все российские школы в 2024 году. Подразумевается, что школьников на уроках будут готовить к будущей семейной жизни и рождению детей, помогать в понимании особенностей подросткового периода и принятии себя, а также передавать базовые знания по психологии и педагогике.

Минпросвещения РФ утвердило новые правила выдачи медалей выпускникам школ