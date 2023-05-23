17:09Общество
В Госдуме предложили включить блок по изучению истории семьи в уроки семьеведения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Блок по изучению истории семьи предложили включить в уроки семьеведения в российских школах. С такой инициативой выступила первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
"Поверьте, мало детей могут назвать имена не то, что своих прабабушек, но даже и бабушек. В качестве отдельного блока в семьеведении я предлагаю вставить блок по изучению своей семьи", – цитирует ее Агентство "Москва".
Буцкая считает, что совместная работа учащихся и родителей будет способствовать укреплению семьи. Кроме того, ребенок узнает больше о своих родных, и эта информация сохранится с ним на всю жизнь, подчеркнула она.
Парламентарий также предложила, чтобы занятия по семьеведению проводились в формате игры или спектакля.
Ранее сообщалось, что в России появится учебное пособие по семьеведению. Оно будет отвечать на вопросы о построении межличностных взаимоотношений, в том числе внутри семьи. Помимо этого, читатели смогут изучить темы, касающиеся самоопределения, детских психологических травм и найти ответы на другие вопросы.
Главной целью пособия станет подготовка молодого поколения к созданию семьи и рождению детей. Ее определили первостепенной после знакомства с репродуктивными планами молодого поколения, которые создают предпосылки для демографической проблемы.
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