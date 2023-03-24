Создатели пособия по семьеведению заявили, что изучали советские практики и "Домострой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При подготовке пособия по семьеведению специалисты обращались к советской практике и древнерусскому "Домострою". Об этом "Газете.ру" сообщила директор Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре.

По ее словам, в создании учебного пособия принимала участие большая группа разработчиков. При составлении пособия специалисты анализировали уже имеющиеся советские и более ранние материалы. Например, часть информации, которая будет содержаться в новой книге, была заимствована из материалов дисциплины "Этика и психология семейной жизни", которая преподавалась в СССР, уточнила она.

"Я бы сказала, это компиляция нашего видения. Мы в данном случае не столько изобретаем все с нуля, сколько пытаемся основываться на том, что давало хорошие результаты", – сообщила Агре.

Директор института также пояснила, что учебник по семьеведению для подростков основан на переработанном пособии для родителей, выпущенном в прошлом году под названием "Азбука счастливой семьи". В процессе переработки пособия специалисты опирались на исследования и опросы, проведенные среди подростков и молодых людей.

Как сообщалось ранее, учебное пособие для школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования (СПО) будет отвечать на вопросы о построении межличностных взаимоотношений, в том числе внутри семьи. Помимо этого, читатели смогут изучить темы, касающиеся самоопределения, детских психологических травм и найти ответы на другие вопросы.

Главной целью пособия станет подготовка молодого поколения к созданию семьи и рождению детей. Ее определили первостепенной после знакомства с репродуктивными планами молодого поколения, которые создают предпосылки для демографической проблемы.



Порядка 70% российских женщин хотят не более двух детей – Росстат

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!