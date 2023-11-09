В ГД прокомментировали предложение об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей

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Необходимо рассматривать любые предложения, нацеленные на поддержку семей с детьми. Об этом пишет RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

Особенно она отметила многодетные семьи и тех бабушек и дедушек, которые являются воспитателями и опекунами младшего поколения.

"Поэтому думаю, что такие предложения, безусловно, необходимо рассматривать и рассчитывать, сколько это будет стоить для бюджета", – прокомментировала Бессараб предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей.

По ее мнению, вопрос можно будет решить при помощи дополнительных законопроектов, потому что федеральный бюджет и бюджет Социального фонда будут рассмотрены в ближайшее время во втором чтении.

Политик уточнила, что 9 ноября ГД рассматривает поправки ко второму чтению, поэтому сейчас дополнительно внести что-либо не получится.

Также Матвиенко предложила поднять вопрос формирования программы индивидуального жилищного строительства и возведения малоэтажных домов с учетом планировочных решений, ориентированных на многодетные семьи. По ее мнению, акцент следует сделать на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выплачивать пенсионерам старше 70 лет дополнительные средства к пенсии, если в течение жизни те имели на иждивении трех или более детей. Инициативу парламентарий аргументировала необходимостью поддерживать население для решения демографических проблем.

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