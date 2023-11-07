В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии для многодетных граждан

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила выплачивать пенсионерам старше 70 лет дополнительные средства к пенсии, если в течение жизни те имели на иждивении трех или более детей. Соответствующее обращение она направила на имя зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой, сообщает RT.

Инициативу парламентарий аргументировала необходимостью поддерживать население для решения демографических проблем.

Лантратова напомнила, что по действующему законодательству пенсионеры старше 80 с инвалидностью первой группы имеют право на получение фиксированной выплаты к пенсии по старости в размере 7 567 рублей.

"В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой", – следует из текста обращения.

До этого Лантратова предложила ежегодно индексировать пенсии ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня победы. По ее словам, за время отсутствия индексации ценность выплаты сократилась более чем на треть. В 2024 году депутат предложила проиндексировать выплаты сразу за несколько лет.

