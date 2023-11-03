Депутат предложила индексировать выплаты для ветеранов к 9 Мая

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила каждый год индексировать ветеранские выплаты ко Дню Победы соразмерно росту инфляции. Свое обращение она направила на имя Михаила Мишустина, сообщает RT.

Она отметила, что в соответствии с указом президента РФ от 2019 года инвалидам и ветеранам ВОВ каждый год полагается выплата в размере 10 тысяч рублей, приуроченная к 9 Мая.

По данным Росстата, с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в РФ составила 34,42%, из-за этого ценность выплаты сократилась более чем на треть, а постановление правительства не предусматривает возможности ее индексации, добавила законодатель.

Лантратова считает важным обеспечить ветеранов ВОВ достойными выплатами ко Дню Победы. Она предложила в следующем году провести индексацию суммарной инфляции с 9 мая 2019 года по 8 мая 2024-го, а также в будущем продолжать ежегодную индексацию.

Ранее россиянам напомнили, кому и как проиндексируют пенсии в 2024 году. Так, с 1 января следующего года пенсии увеличат на 7,5%, до 23,4 тысячи рублей. Также увеличится размер страховой пенсии, а с 1 апреля – размер социальной пенсии. Ее средний размер составит 13,4 тысячи рублей.

Льготным категориям пенсионеров тоже проиндексируют выплаты на 7,5%.

Пенсии неработающим россиянам проиндексируют на 7,5% в 2024 году