03 октября, 16:22Общество
В Минфине назвали средний размер пенсии россиян в 2024 году
Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Средний размер пенсии в РФ в следующем году составит 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде.
По его словам, это произойдет благодаря индексации пенсий на примерно 7,5%.
"После этого средний размер пенсии составит 23 244 рубля", – отметил Силуанов.
В общей сложности на индексацию пенсий будет выделено 600 миллиардов рублей, заключил он.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что после индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей.
До этого правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о назначении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (или срока дожития) на следующий год.
Пенсии некоторых россиян вырастут с 1 октября
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