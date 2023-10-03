В Минфине назвали средний размер пенсии россиян в 2024 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Средний размер пенсии в РФ в следующем году составит 23,2 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде.

По его словам, это произойдет благодаря индексации пенсий на примерно 7,5%.

"После этого средний размер пенсии составит 23 244 рубля", – отметил Силуанов.

В общей сложности на индексацию пенсий будет выделено 600 миллиардов рублей, заключил он.

Ранее в министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что после индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей.

До этого правительство России направило на рассмотрение в Госдуму законопроект о назначении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (или срока дожития) на следующий год.

Пенсии некоторых россиян вырастут с 1 октября