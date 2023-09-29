Средний размер пенсии по старости может составить 23 405 руб в 2024 году

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После индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей. Об этом сообщается на сайте Минтруда РФ.

"В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей", – говорится в сообщении.

В бюджет Социального фонда на 2024 год на выплату пенсий заложили более 10 триллионов рублей.

Как сообщалось ранее, общий бюджет Социального фонда РФ на 2024 год составит 16,2 триллиона рублей. Помимо пенсий, средства направят на выплаты больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также на другие цели. Проект бюджета организации стал первым после объединения

Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).



В России вырастут пенсии на 7,5% в 2024 году