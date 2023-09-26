Зарплаты некоторым госслужащим повысят на 5,5% с 1 октября

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Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим на 5,5% с 1 октября этого года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях обеспечения социальных гарантий <...> повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", – говорится в тексте указа.

Данное решение затрагивает в том числе зарплаты зампредседателя Совбеза РФ, российских дипломатов, работающих в посольствах и при международных организациях, чиновников федеральной территории "Сириус", некоторых министров и ряда других категорий госслужащих. Среди тех, на кого распространяется мера, указаны в том числе президент и премьер-министр РФ.

Ранее правительство РФ постановило с 1 октября на 10,5% увеличить довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Решение затронет оклады контрактников, призывников, а также сотрудников Росгвардии, МВД РФ, ФСИН и некоторых других ведомств.

