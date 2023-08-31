Правительство выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

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Кабмин дополнительно выделит более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин.

"С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые подпадают под действие майских указов, был уже увеличен, а сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 миллиардов рублей", – цитирует его ТАСС.

Мишустин объяснил, что речь идет о врачах, педагогах и работниках научной и культурной отраслей, которые являются сотрудниками федеральных госучреждений.

Ранее Владимир Путин заявил, что повышение минимального размера оплаты труда с 1 января следующего года сразу на 18,5% позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников.

Особое внимание глава государства уделил вопросу уровня зарплат бюджетников. Президент РФ подчеркнул, что они должны расти, как и в целом по экономике.

Путин также отметил, что за первое полугодие средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Он назвал этот показатель одним из главных при оценке эффективности управленческих команд.



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