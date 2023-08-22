Фонды оплаты труда работников бюджетной сферы увеличат на 30,7 млрд рублей – Голикова

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Фонды оплаты труда работников бюджетной сферы в России увеличат на 30,7 миллиарда рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В номинальном и реальном выражении мы приняли на уровне федеральных органов власти, Минтрудом и Минфином внесено в правительство, дополнительное увеличение фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на сумму 30,7 миллиарда рублей", – приводит РИА Новости ее слова.

Голикова добавила, что соответствующие распоряжения будут подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным в ближайшее время. Она также уточнила, что речь идет о сферах образования, культуры, науки и здравоохранения.

Ранее Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам уделил внимание вопросу уровня зарплат бюджетников. Глава государства подчеркнул, что они должны расти, как и в целом по экономике. По его словам, за первое полугодие средняя зарплата увеличилась на 4,2%.

В конце июля президент поручил правительству РФ своевременно индексировать заработную плату, которую получают работники из бюджетной сферы. Он также отметил темпы снижения безработицы в России. Путин уточнил, что она составляет 3,2%, а доходы населения страны начали расти в реальном выражении.



Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего