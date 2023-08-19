Работникам госорганов без статуса госслужащих проиндексируют зарплаты на 5,5% с 1 октября

Фото: depositphotos/Professor25

Зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5% с 1 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минтруд РФ.

Уточняется, что проиндексированы будут должностные оклады таких работников госорганов, как комендант, стенографист, заведующий канцелярией, экспедитор, кассир и других должностей.

В Минтруде напомнили, что повышение окладов работников федеральных государственных органов, не являющихся госслужащими, на уровень инфляции закреплено в законе о федеральном бюджете на 2023 год.

Ранее сообщалось, что правительство России расширило перечень медицинских работников, которые могут претендовать на получение специальных социальных выплат.

До этого Владимир Путин заявил, что уровень зарплаты преподавателей спортивных школ должен соответствовать уровню выплат, которые получают учителя средних общеобразовательных заведений.

В Госдуме планируют обязать работодателей ежегодно индексировать зарплату всех сотрудников