Эксперты выяснили, в каких сферах пенсионерам предлагают наибольшие зарплаты в РФ

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Самые большие зарплаты пенсионерам предлагают в сферах строительства и недвижимости – 88 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор".

На втором месте по высоким зарплатным предложениям находятся сферы производства и агропрома (70 тысяч рублей), на третьем – транспорта и логистики (65 тысяч рублей).

Как показало исследование, в среднем около 45 тысяч рублей будут платить по вакансиям, которые не требуют особых навыков и опыта, на позициях в сфере офисных служб, бизнес-услуг, красоты и здоровья. В сфере услуг же пенсионерам предлагают доход в 43 тысячи рублей.

Далее по списку идут сферы финансов и страхования – 40 тысяч рублей, торговли – 36 тысяч, IT и телекома – 33 тысячи, маркетинга и PR – 32 тысячи, образования и культуры – 30 тысяч.

Всего во время исследования были проанализированы порядка 40 тысяч вакансий, которые опубликованы на сайтах сервисов.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили выплачивать отдельным категориям работающих пенсионеров страховую пенсию с учетом индексации. Парламентарии внесли инициативу на рассмотрение Госдумы.

До этого сообщалось, что количество работающих пенсионеров в России сократится до 5,6 миллиона к 2025 году из-за повышения возраста получения выплат по старости с 2019 года.

В Госдуме предложили индексировать пенсии некоторым работающим пенсионерам