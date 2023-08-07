Россиянам рассказали, как увеличить пенсию на 10–15%

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В ряде случаев россиянам могут произвести перерасчет пенсии, в результате чего сумма увеличится на 10–15%. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на ведущего юриста "Европейской юридической службы" Марину Антонову.

Сейчас средний размер пенсии в РФ составляет 19 469 рублей, в то время как в 2022 году сумма фиксировалась на уровне 18 390 рублей.

Антонова, говоря о способах увеличить размер пенсии, отметила, что сделать это можно в двух вариантах.

"Первый касается неработающих пенсионеров. Им производится индексация выплат в начале каждого года. Поэтому, если вы работающий пенсионер, есть смысл уволиться, дождаться индексации, а далее можно опять трудоустраиваться", – сообщила специалист.

Второй способ касается работающих пенсионеров. Им ежегодно корректируют выплаты с учетом взносов, которые были произведены за работника в прошлом году. При этом, если человек уволится, ему проиндексируют выплату, если снова вернется к работе, то продолжит получать повышенную пенсию.

Помимо этого, отметила Антонова, пенсионерам с маленькой пенсией положена социальная доплата до размера регионального или федерального прожиточного минимума.

В случае сомнений, касающихся правильности расчета пенсии, россиянину следует обратиться в Социальный фонд РФ и взять подробный документ о выплатах. При выявлении неточностей пенсионер может написать заявление на перерасчет на основании статьи 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

Юрист также напомнила, что некоторые выплаты могут носить заявительный характер и выплачиваться только после обращения гражданина. Получить консультацию по вопросам пенсионных выплат можно в МФЦ, органах соцзащиты или Соцфонде РФ.

Ранее сообщалось, что пенсию по старости могут не назначать из-за маленького стажа либо нехватки пенсионных баллов. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко отметила, что решить эту проблему можно двумя способами: доработать недостающее или "докупить". Под вторым вариантом подразумевается самостоятельное перечисление добровольных страховых взносов.



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