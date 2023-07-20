Эксперт рассказала, кому с 1 августа пересчитают пенсии

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С 1 августа в России пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщает агентство "Прайм", ссылаясь на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.

Она добавила, что подобная процедура происходит каждый год. Максимально выплата может увеличиться на стоимость трех пенсионных баллов. Точное число баллов зависит от суммы отчислений в Соцфонд, а стоимость балла – от года оформления пенсии.

Так как один пенсионный бал стоит 123 рубля, прибавка в лучшем случае составит порядка 370 рублей в месяц. При этом никаких заявлений отправлять не нужно, ведь перерасчет происходит автоматически, напомнила Иванова-Швец.

Помимо этого, традиционно с 1 числа каждого месяца проводится перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров:

для пенсионеров, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих – их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации;

для граждан, достигших в предыдущем месяце 80-летнего возраста – они получат удвоенную фиксированную часть пенсии (7 567 рублей);

для тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.

Ранее сообщалось , что количество работающих пенсионеров в России сократится до 5,6 миллиона к 2025 году из-за повышения возраста получения выплат по старости с 2019 года.

До этого в Госдуме предложили бессрочно освободить пенсионеров, ветеранов и их семьи от налога на доходы, полученные по вкладам в банках.



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