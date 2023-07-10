Минимальный размер оплаты труда в РФ повысят вдвое к 2030 году

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К 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России должен вырасти в два раза, заявили в министерстве труда и социальной защиты РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что с 1 января следующего года МРОТ в России предлагается повысить на 18,5%, он составит 19 242 рублей в месяц. В данный момент проект о повышении минимального размера оплаты труда вынесен на общественное обсуждение, указано в публикации.

Для увеличения МРОТ к 2030 году государству понадобится порядка 2,4 триллиона рублей, заявили в Центральном экономико-математическом институте РАН.

Специалисты отметили, что данную сумму можно собрать при помощи прогрессивного налогообложения или прибегнуть к Фонду национального благосостояния страны, из которого она будет изъята.

Экономист Альберт Бахтизин заявил, что повышение МРОТ приведет к сокращению разрыва в доходах между богатой и бедной частями населения страны.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ представил законопроект, который предлагает увеличить МРОТ граждан с 1 января 2024 года на 18,5%. Увеличение минимального размера оплаты труда приведет к росту зарплат для 4,8 миллиона россиян, на это из бюджетов всех уровней направят 75,9 миллиарда рублей.

Также Минтруд РФ представил законопроект, который предполагает увеличение соотношения МРОТ к медианной зарплате на уровне не ниже 48%. Это планируется сделать с 1 января 2025 года.

До этого Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию в феврале, предлагал проиндексировать МРОТ на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

По его словам, задача властей состоит в том, чтобы обеспечить ощутимый рост реальных зарплат россиян. В связи с этим он напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.



Минтруд представил проект увеличения МРОТ на 18,5% в 2024 году